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PGMOL прокомментировала отмененный гол Ливерпуля в матче с Тоттенхэмом

Организация, отвечающая за суддейство в Англии, списала ошибку судей на человеческий фактор.
Вчера, 22:38
Главный арбитр матча Тоттенхэм - Ливерпуль, Саймон Хупер
Главный арбитр матча Тоттенхэм - Ливерпуль, Саймон Хупер

В рамках 7 тура чемпионата Англии Ливерпуль уступил Тоттенхэму 2:1

"Красные" могли открыть счет усилиями Луиса Диаса, но гол отменили из-за оффсайда, а VAR подтвердил решение арбитра.

После поединка Профессиональная организация арбитров (PGMOL), отвечающая за суддейство во всех матчах чемпионата Англии. прокомментировала решение видеоассистента рефери. В заявлении сказано, что гол был отменен ошибочно и причиной этому стал человеческий фактор.

"PGMOL признает, что во время матча Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль произошла существенная человеческая ошибка

Гол Луиса Диаса был отменен из-за офсайда судейской бригадой на поле. Это была явная и очевидная фактическая ошибка, которая должна была привести к тому, что гол был засчитан с помощью VAR, однако VAR не смог вмешаться.

PGMOL проведет полное расследование обстоятельств, приведших к ошибке.

PGMOL немедленно свяжется с Ливерпулем, чтобы признать ошибку", - отмечается в пресс-релизе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль тоттенхем

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