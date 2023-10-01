Гол Ливерпуля не засчитали из-за недопонимания из-за судьями
Гол Луиса Диаса не был засчитан потому, что судьи не поняли друг друга, утверждает журналист ESPN Дэйл Джонсон.
Напомним, в матче Тоттенхэм - Ливерпуль Луис Диас открыл счет на 34-й минуте, но гол был отменен из-за офсайда. Позднее PGMOL признала эпизод судейской ошибкой и начала расследование.
Как оказалось, судья ВАР думал, что арбитр засчитал гол, а Саймон Хупер решил, что ВАР подтвердил офсайд.
После гола Инглэнд просмотрел повтор, не увидел там офсайда, решил, что Хупер мяч засчитал, потому сказал ему по радио "Проверка завершена".
А Хупер, который наоборот решил, что Диас был в офсайде, принял сообщение ассистента, как подтверждение своего решения.
Ранее также сообщалось, что форвард Интера отметился крутым достижением.
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