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Гол Ливерпуля не засчитали из-за недопонимания из-за судьями

Очень глупая ошибка, стоившая мерсисайдцам очков.
Сегодня, 10:00
Тоттенхэм - Ливерпуль / Getty Images
Тоттенхэм - Ливерпуль / Getty Images

Гол Луиса Диаса не был засчитан потому, что судьи не поняли друг друга, утверждает журналист ESPN Дэйл Джонсон.

Напомним, в матче Тоттенхэм - Ливерпуль Луис Диас открыл счет на 34-й минуте, но гол был отменен из-за офсайда. Позднее PGMOL признала эпизод судейской ошибкой и начала расследование.

Как оказалось, судья ВАР думал, что арбитр засчитал гол, а Саймон Хупер решил, что ВАР подтвердил офсайд.

После гола Инглэнд просмотрел повтор, не увидел там офсайда, решил, что Хупер мяч засчитал, потому сказал ему по радио "Проверка завершена".

А Хупер, который наоборот решил, что Диас был в офсайде, принял сообщение ассистента, как подтверждение своего решения. 

Ранее также сообщалось, что форвард Интера отметился крутым достижением.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль тоттенхэм

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