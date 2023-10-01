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Форвард Интера установил уникальное достижение

Лаутаро Мартинес вписал себя в историю Серии А.
Сегодня, 00:36
Лаутаро Мартинес / Getty Images
Лаутаро Мартинес / Getty Images

В рамках 7 тура чемпионата Италии Салернитана проиграла Интеру со счетом 0:4.

Наставник "нерадзурри" Симоне Индзаги сперва оставил на скамейке главного бомбардира команды Лаутаро Мартинеса, но позже понял, что без него не справится и выпустил футболиста на замену.

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Аргентинец "отплатил" наставнику за то, что тот доверился ему в сложный для команды момент, забив все четыре гола в матче.

Лаутаро отмечался на 62, 77, 85 и 89 минутах, став первым футболистом в истории Серии А, который записал на свой счет покер, выйдя на поле по ходу матча. 

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