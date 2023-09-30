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Милан - Лацио: обзор и результат матча чемпионата Италии 30.09.2023

"Россонери" с легкостью победили своего соперника.
Сегодня, 21:00
Милан - Лацио / Getty Images
Милан - Лацио / Getty Images

В рамках седьмого тура чемпионата Италии Милан на своем поле принял Лацио.

Римляне, которое неудачно стартовали в этом сезоне, снова провели блеклую игру и в концовке первого тайма "россонери" должны были выходить вперед. Сперва с ударом Оливье Жиру справился Иван Проведел, а затем Тиджани Рейндерс на добивании попал в штангу.

Однако, то, что не удалось в первой 45-минутке - удалось во второй. На 61 минуте Рафаэл Леау отпасовал на Кристиана Пулишича, который ударом с близкого расстояния открыл счет в матче.

У "орлов" до последнего оставался шанс хотя бы на ничью, но на 88 минуте хозяева удвоили преимущество благодаря усилиям Ноа Окафора. Примечательно, что ассистентом снова оказался Леау.

Статистика матча чемпионата Италии Милан - Лацио

Милан - Лацио 2:0

Голы: Пулишич, 61, Окафор, 88

xG: 1.87 - 0.45
Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 13 - 13
Удары в створ: 7 - 4

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан лацио Серия А

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