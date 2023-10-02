Английские клубы задолжали налоговой более 100 млн фунтов

В два раза больше, чем в прошлом году.

Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC) потребовало от клубов АПЛ возместить долги, пишет BBC Sport.

Клубы задолжали налогов на сумму почти 125 млн фунтов за прошлый финансовый год, который закончился еще в марте 2023 года.

В эту сумму входят страхование гонораров агентов и доходы от имиджевых прав, а также налоги на неденежные выгоды сотрудников. То есть, перелеты, отели и прочее.

Интересно, что в прошлом году та же самая задолженность составляла всего 50 млн фунтов.

Пока еще ситуация не критическая, HMRC ведет переговоры с лигой и клубами, чтобы решить ситуацию по-хорошему и мирно.

Ранее также стало известно, что УЕФА начал обсуждение нового формата еврокубков.

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