iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Невероятный вечер для нас": Тренер Ньюкасла прокомментировал разгром ПСЖ

Эдди Хау прокоментировал победу своих подопечных.
Сегодня, 01:10
Эдди Хау / Getty Images
Эдди Хау / Getty Images

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Ньюкасл разгромил ПСЖ со счетом 4:1.

По словам Хау, для его команды это был потрясающий вечер.

"Да, невероятный вечер для нас, действительно удивительный. Я имею в виду, так много историй, о которых, наверное, можно говорить в рамках самой игры. Но просто в первую очередь для всех, кто связан с клубом, и для тех болельщиков, которые его поддерживают, этот вечер был невероятным.

У нас такая хорошая команда, нам пришлось очень хорошо защищаться, мы сделали это коллективно. Наша энергия и наш дух были превосходны. Мы создали положительные моменты в первом тайме за счет очень агрессивного прессинга, что является нашей отличительной чертой, когда мы хорошо играем", - сказал английский специалист.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Ньюкасл - ПСЖ 4:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов Ньюкасл - ПСЖ 4:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Ван Леувен: Ожидали немного другой игры от Антверпена Ван Леувен: Ожидали немного другой игры от Антверпена
Ключевой игрок Барселоны пропустит матч с Шахтером Ключевой игрок Барселоны пропустит матч с Шахтером
Турнирные таблицы Лиги чемпионов: Шахтер преследует Порту, Манчестер Юнайтед на дне Турнирные таблицы Лиги чемпионов: Шахтер преследует Порту, Манчестер Юнайтед на дне
Помочь журналистам

Видео

Антверпен - Шахтер 2:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Антверпен - Шахтер 2:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко поднялись, Завацкая опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
УПЛ: результаты девятого тура
просмотров

Последние новости

Европа01:10
"Невероятный вечер для нас": Тренер Ньюкасла прокомментировал разгром ПСЖ
Лига Чемпионов00:40
Ньюкасл - ПСЖ 4:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:35
Ван Леувен: Ожидали немного другой игры от Антверпена
Лига Чемпионов00:30
Ключевой игрок Барселоны пропустит матч с Шахтером
Лига Чемпионов00:20
Турнирные таблицы Лиги чемпионов: Шахтер преследует Порту, Манчестер Юнайтед на дне
Лига Чемпионов00:04
Ньюкасл уверенно победил ПСЖ дома, Боруссия Дортмунд и Милан разошлись миром
Лига Чемпионов00:03
Лига чемпионов: Лацио вырвал победу у Селтика, Шахтер камбэкнул в матче с Антверпеном
Вчера, 23:57
Лига Чемпионов23:57
Барселона в тяжелом матче одолела Порту и возглавила группу Шахтера
Лига Чемпионов23:54
Манчестер Сити на последних минутах вырвал победу над Лейпцигом
Европа23:38
Ракицкий превзошел достижение Шевченко в Лиге чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK