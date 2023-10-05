"Невероятный вечер для нас": Тренер Ньюкасла прокомментировал разгром ПСЖ

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Ньюкасл разгромил ПСЖ со счетом 4:1.

По словам Хау, для его команды это был потрясающий вечер.

"Да, невероятный вечер для нас, действительно удивительный. Я имею в виду, так много историй, о которых, наверное, можно говорить в рамках самой игры. Но просто в первую очередь для всех, кто связан с клубом, и для тех болельщиков, которые его поддерживают, этот вечер был невероятным.

У нас такая хорошая команда, нам пришлось очень хорошо защищаться, мы сделали это коллективно. Наша энергия и наш дух были превосходны. Мы создали положительные моменты в первом тайме за счет очень агрессивного прессинга, что является нашей отличительной чертой, когда мы хорошо играем", - сказал английский специалист.

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