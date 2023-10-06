Экс-форвард Манчестер Юнайтед раскритиковал Зинченко за провальную игру против Ланса
Экс-нападающий Манчестер Юнайтед Майкл Оуэн высказался об игре защитника Арсенала Александра Зинченко в матче с Лансом.
"В ситуации с победным голом Ланса Зинченко постоянно находился на полпути до той позиции, в которой должен был находиться, не правда ли? Он должен был либо акцентированно играть в отборе, либо, по крайней мере, сближаться с соперником - что-то в этом роде. А он, в сущности, оставался на месте".
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"Зинченко не может позволять так легко обходить себя. Он стал каким-то вялым. В последних матчах его часто оставляют не у дел, соперникам оказывается совсем не сложно сбить его с толку. Возможно, это связано с физическими кондициями Зинченко. В некоторых эпизодах он выглядит как уставшим", - заявил Оуэн в интервью NY Breaking News.
Напомним, Арсенал проиграл Лансу со счетом 1:2.
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