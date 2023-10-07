iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

УЕФА открыл дело по инциденту на матче АЗ - Легия

После матча произошла стычка между фанатами и полицией.
Сегодня, 00:19
Getty Images
Getty Images

УЕФА открыл дело после инцидента, который произошел после матча АЗ - Легия.

Фанатов польского клуба надолго задержали на стадионе по соображениям безопасности, а те в ответ начали штурм.

В итоге избили нескольких полицейских, отобрав у них дубинки и балончики с газом, полиции пришлось оцепить весь стадион.

К тому времени часть персонала и игроков Легии пробились к своему автобусу, президент клуба получил несколько ощутимых ударов от полицейских.

В итоге полиция окружила автобус Легии и потребовала выйти двух игроков, угрожая штурмом транспорта. А когда те вышли, их забрали в участок.

УЕФА намерен расследовать инцидент и наказать всех виновных. Результаты обещают предоставить публике в ближайшее время.

Ранее также сообщалось, что валенсийская газета вышла с карикатурой на Винисиуса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Ювентус может сделать предложение по Судакову зимой Ювентус может сделать предложение по Судакову зимой
Валенсийская газета потролила Винисиуса за его слова в суде Валенсийская газета потролила Винисиуса за его слова в суде
Хирн рассчитывает устроить бой Джошуа - Хргович за вакантный пояс IBF Хирн рассчитывает устроить бой Джошуа - Хргович за вакантный пояс IBF
Вассер - о заявке Андретти: Нам следует избегать высокомерия Вассер - о заявке Андретти: Нам следует избегать высокомерия
Помочь журналистам

Видео

Камбек Полесья в меньшинстве, победа над Динамо и выход в лидеры: обзор матча УПЛ
Камбек Полесья в меньшинстве, победа над Динамо и выход в лидеры: обзор матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко поднялись, Завацкая опустилась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Победы Шахтера и Зари позволила Украине обойти Израиль
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Орлов потерял более 50 мест
просмотров

Последние новости

Европа00:44
Ювентус может сделать предложение по Судакову зимой
Европа00:19
УЕФА открыл дело по инциденту на матче АЗ - Легия
Вчера, 23:51
Европа23:51
Валенсийская газета потролила Винисиуса за его слова в суде
Бокс23:08
Хирн рассчитывает устроить бой Джошуа - Хргович за вакантный пояс IBF
Формула 123:05
Вассер - о заявке Андретти: Нам следует избегать высокомерия
Европа22:31
Ла Лига назвала лучшего игрока сентября
Украина22:29
"Хотелось, но пока не могу": Игрок Полесья Усик - о желании выйти на матч против Динамо
Формула 121:48
Воулз: Уильямс категорически против 11-й команды
Украина21:40
Суперлига: Черкасские Мавпы обыграли Галичину, Киев-Баскет одолел Говерлу
Бокс21:36
"Превосходит всех": Экс-чемпион объяснил, почему Усик должен победить Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK