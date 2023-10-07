УЕФА открыл дело по инциденту на матче АЗ - Легия

После матча произошла стычка между фанатами и полицией.

УЕФА открыл дело после инцидента, который произошел после матча АЗ - Легия.

Фанатов польского клуба надолго задержали на стадионе по соображениям безопасности, а те в ответ начали штурм.

В итоге избили нескольких полицейских, отобрав у них дубинки и балончики с газом, полиции пришлось оцепить весь стадион.

К тому времени часть персонала и игроков Легии пробились к своему автобусу, президент клуба получил несколько ощутимых ударов от полицейских.

В итоге полиция окружила автобус Легии и потребовала выйти двух игроков, угрожая штурмом транспорта. А когда те вышли, их забрали в участок.

УЕФА намерен расследовать инцидент и наказать всех виновных. Результаты обещают предоставить публике в ближайшее время.

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