УЕФА открыл дело по инциденту на матче АЗ - Легия
УЕФА открыл дело после инцидента, который произошел после матча АЗ - Легия.
Фанатов польского клуба надолго задержали на стадионе по соображениям безопасности, а те в ответ начали штурм.
В итоге избили нескольких полицейских, отобрав у них дубинки и балончики с газом, полиции пришлось оцепить весь стадион.
К тому времени часть персонала и игроков Легии пробились к своему автобусу, президент клуба получил несколько ощутимых ударов от полицейских.
В итоге полиция окружила автобус Легии и потребовала выйти двух игроков, угрожая штурмом транспорта. А когда те вышли, их забрали в участок.
УЕФА намерен расследовать инцидент и наказать всех виновных. Результаты обещают предоставить публике в ближайшее время.
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