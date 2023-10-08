Известный американский рэпер посетил матч Малиновского в Серии А

Украинец и его команда получили мощную поддержку, которая им, к сожалению, не помогла.

Известный рэпер, дизайнер и бизнесмен из США Канье Уэст посетил один из матчей чемпионата Италии.

Музыкант присутствовал на игре Дженоа - Милан (0:1), получив от представителя клуба футболку.

Отметим, хавбек "грифонов" Руслан Малиновский провел на поле 68 минут в игре с "россонери", не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что жена Малиновского высказалась о скандальной публикации о войне в Украине.

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