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Известный американский рэпер посетил матч Малиновского в Серии А

Украинец и его команда получили мощную поддержку, которая им, к сожалению, не помогла.
Сегодня, 00:51
Канье Уэст / Twitter
Канье Уэст / Twitter

Известный рэпер, дизайнер и бизнесмен из США Канье Уэст посетил один из матчей чемпионата Италии.

Музыкант присутствовал на игре Дженоа - Милан (0:1), получив от представителя клуба футболку.

Отметим, хавбек "грифонов" Руслан Малиновский провел на поле 68 минут в игре с "россонери", не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что жена Малиновского высказалась о скандальной публикации о войне в Украине.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дженоа Канье Уэст

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