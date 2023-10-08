Ничему они не учатся: Челси снова хочет купить нападающего РБ Лейпциг

Лондонский Челси присматривается к нападающего РБ Лейпциг Лоису Опенде, пишет FootballTransfers.

23-лтений бельгиец перешел в немецкий клуб этим летом и четырьмя голами в семи матчах является оджним из лучших бомбардиров Бундеслиги.

"Синие" могут сделать предложение уже в зимнее ТО, Трансфермаркт оценивает Опенду в 35 млн евро.

Интересно, что ранее Челси уже покупал форварда у "быков", в 2020 году они отдали более 50 млн евро за Тимо Вернера.

Немец забил лишь 23 гола в 89 матчах за клуб и через два года вернулся в Германию. Будет интересно посмотреть, повторит ли Опенда путь Тимо.

Ранее также сообщалось, что Челси следить за ситуацией с новым контрактом Виктора Осимхена.

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