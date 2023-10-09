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Ширер: Арсенал способен покончить с доминированием Ман Сити

Экс-форвард считает, что "канониры" готовы выиграть лигу.
Сегодня, 15:49
Арсенал - Манчестер Сити / Getty Images
Арсенал - Манчестер Сити / Getty Images

Алан Ширер убежден, что ненішний Арсенал дейттсивтельно способен победить Ман Сити в чемпионской гонке.

Легендарный форвард подкрепил свое утверждение аргументом, что "канониры" выиграли у "горожан", даже не играя в свою лучшую игру.

"Воскресная победа над действующим чемпионом – огромный результат для "канониров", но лучшим признаком их уровня является то, что они сделали это, не играя особенно хорошо. На протяжении всего матча команда Микеля Артеты действительно здорово оборонялась. Создав пару моментов на первых минутах, Сити больше не получил ни единого шанса, и в последние годы я видел немногие команды, которые так сдерживали их.

Замены Артеты тоже сыграли огромную роль – все они оказали влияние, Кай Хавертц создал победный гол, а Габриэл Мартинелли забил его. Вы уже могли видеть, что Арсенал сейчас сильнее, чем в прошлом сезоне, но ничто так не показывает это, как выход кого-то, кто изменит ход такой важной игры, как эта.

Арсенал тоже мало что создал, прежде чем забить, но они держались вместе и были надежны. Когда вы делаете это, у вас всегда есть шанс. Да, им немного повезло с рикошетом от Натана Аке при голе, но Артета скажет, что они абсолютно заслужили свою победу, и я не думаю, что кто-то сможет с этим поспорить – Сити просто сделал недостаточно", - приводит слова Ширера BBC.

Ранее также сообщалось, что аутсайдер АПЛ готовится подписать новую эквадорскую звезду

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон

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