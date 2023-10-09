Аутсайдер АПЛ намерен подписать "нового Кайседо"

Сотрудники Лутон Тауна на днях летали в Южную Америку, чтобы лично договориться о переходе Оскара Замбрано, пишет The Sun.

19-летнего хавбека многие уже называют новым Мойзесом Кайседо. И Замбрано действительно похож на своего соотечественника по стилю игры.

Более того, Оскар прошел ту же академию, что и Мойзес, а сейчас защищает цвта ЛДУ Кито. Лутон отправил своих сотрудников, чтобы те поскорее оформили трансфер эквадорца за 5 млн фунтов.

В Эквадор отправились главный скаут клуба Фил Чаппл, который и ведет переговоры по игроку, а также Джон Морлинг, который ранее работал в Брайтоне и приложил руку ко многим удачным сделкам "чаек".

Замбрано провел 22 матча в текущем сезоне за ЛДУ Кито, а также имеет на своем счету немало матчей за юношескую сборную Эквадора. Трансфермаркт оценивает игрока в 1.5 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что воспитанник Барселоны установил новый рекорд Ла Лиги.

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