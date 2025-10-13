iSport.ua
Бывшая звезда Арсенала возглавила Лутон

Джек Уилшер новый тренер.
Сегодня, 13:34       Автор: Валентина Чорноштан
Джек Уилшер / Getty Images
Джек Уилшер / Getty Images

Клуб из третьего по силе дивизиона Англии Лутон объявил о назначении нового тренера.

Им стал бывший игрок Арсенала Джек Уилшер.

Отмечается, что именно в Лутоне 9-летний Уилшер начал свою карьеру футболиста на позиции полузащитника. Кроме Арсенала Джек играл за Вест Хэм, Борнмут и Орхус.

"Это огромная честь и привилегия быть назначенным менеджером Лутон Таун. Для меня это ощущение, будто круг замкнулся. Мне было восемь, когда я впервые пришёл в Лутон мальчиком, поэтому, пожалуй, можно сказать, что это судьба, что моя первая полноценная тренерская должность — в этом клубе", — заявил Уилшер.

Добавим, что ранее 33-летний специалист исполнял обязанности главного тренера Норвича в конце прошлого сезона. Также он возглавлял Арсенал U18.

