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Ливерпуль - Лутон Таун 4:1: обзор матча и результат игры 21.02.2024

В этом сезоне банда Юргена Клоппа очень любит сначала пропустить гол, чтобы потом превозмочь и победить.
Вчера, 23:39
Луис Диас / Getty Images
Луис Диас / Getty Images

В среду, 21 февраля, на Энфилде программу 26-го тура АПЛ открывали Ливерпуль и Лутон Таун.

Гости после неплохой серии с набором очков снова начали проигрывать, а потому им сложно было надеяться на успех в этой игре. Но без боя они не сдались.

На 12-й минуте поединка Тахит Чонг с острого угла пробил по воротам. С этим ударом Куивин Келлехер справился, однако первым на мяче оказался Чедози Огбене, который головой добил мяч в ворота.

Долго мерсисайдцы пытались найти способ отыграться, однако мяч отказывался лететь в цель. И все же на старте второго тайма подопечным Юргена Клоппа удалось за короткий срок перевернуть ход встречи.

Сначала Вирджил Ван Дейк замкнул подачу с углового в исполнении Алексиса Мак Аллистера, а спустя пару минут с передачи чемпиона мира 2022 года отличился Коди Гакпо.

Источник: Getty Images

После такой "двоечки" подопечные Роба Эдвардса не оклемались. Более того, вскоре "красные" забили третий раз: Луис Диас вбежал в штрафную, легко обыграл защитника и без шансов для вратаря пробил в ближний угол.

Но и на этом хозяева поля не успокоились. На последней минуте основного времени Харви Эллиотт довел счет до разгромного, поставив в этом матче не то, что точку, а восклицательный знак.

В итоге Ливерпуль увеличил отрыв от Манчестер Сити до четырех очков, но "горожане" еще не сыграли свой поединок. Лутон же остался 18-м, имея 20 баллов.

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Статистика матча Ливерпуль - Лутон Таун 26-го тура АПЛ

Ливерпуль - Лутон Таун 4:1
Голы: Ван Дейк, 56, Гакпо, 58, Диас, 71, Эллиотт, 90 - Огбене, 12.

Ожидаемые голы (xG): 3,45 - 0,99
Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 29 - 12
Удары в створ: 13 - 3
Фолы: 15 - 14

Ливерпуль: Келлехер - Брэдли (Робертсон, 68), Кванса, Ван Дейк, Гомес - Мак Аллистер (МакКоннелл, 89), Эндо, Гравенберх (Кларк, 78) - Эллиотт, Гакпо, Диас (Деннс, 89).

Лутон Таун: Камински - Менги, Ошо, Белл - Огбене, Локонга (Мпанзу, 46), Баркли, Даути (Каборе, 75) - Моррис, Вудроу (Таунсенд, 58), Чонг (Кларк, 63).

Предупреждения: Гомес - Даути, Вудроу, Баркли, Каборе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль АПЛ Лутон Таун

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