Французский клуб отстранил тренера за расистские высказывания

Бернар Казони уже не впервый раз делает спорные заявления.

Французский Орлеан объявил об отстранении главного тренера Бернара Казони.

Клуб, выступающий в третьем французском дивизионе, решил на время отстранить своего тренера за расистские высказывания.

После одного из матчей Казони заявил, что его футболисты не глупее, чем жители Магриба (регион в Северной Африке). Потом, конечно, специалист объяснил, что сделал комплимент своим игрокам, ведь он работал в тех местах и знает, что люди там умные.

А позднее один из футболистов признался, что тренер часто допускает расистские высказывания на тренировках.

"Мы проводили упражнение. Поделились на две команды, играли пять на пять. Моя команда состояла только из темнокожих игроков. Потом тренер говорит: "Им не нужны манишки, они и так черные". Это меня шокировало", – рассказал анонимно игрок.

Тренер вновь попытался оправдать свои слова, но клуб решил не рисковать и отстранил Казони на время расследования. Прокуратура Орлеана уже открыла дело.

Ранее, напомним, журналист рассказал, в чем причина конфликта между тен Хагом и Санчо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!