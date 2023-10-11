Глава PGMOL оправдал действия судей VAR на матче Тоттенхэм - Ливерпуль

Глава PGMOL Говард Уэбб встал на защиту судей VAR, работавших на матче Тоттенхэм - Ливерпуль.

Напомним, что судья отменил чистый гол Луиса Диаса после того, как неверно понял команду от арбитра VAR. После этого многие стали спрашивать, почему VAR не вмешался и не заставил судью изменить решение.

Уэбб заявил, что согласно общепринятым правилам IFAB судьи не имели права вмешиваться, то есть поступили правильно.

"Я понимаю, почему люди задаются этим вопросом. Они рассматривали, могут ли вмешаться, чтобы остановить игру, но признали, что правила, установленные ФИФА и IFAB, не допускают этого.

Очевидно, в правилах игры прописан определенный порядок использования VAR, чтобы убедиться, что он применяется последовательно во всех лигах мира. И он не позволяет возвращаться назад в такой ситуации. Поэтому они решили не вмешиваться.

Я знаю, что IFAB еще до того, как произошла эта ситуация, фактически собирался пересмотреть правила игры в части использования VAR. Протокол действует уже семь лет, и когда он был написан, VAR еще ни разу не применялся нигде в мире. Они внедрили правила, и они действительно хорошо послужили игре. Но теперь у нас есть опыт ситуаций вроде той, что произошла на этой неделе», – приводит слова Уэбба Daily Mail.

Ранее также сообщалось, что французхский клуб отстранил главного тренера за расистские высказывания.

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