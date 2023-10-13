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Ньюкасл готовится оформить трансфер одноклубника Зинченко

Команда Эдди Хау хочет подобрать очередного англичанина, у которого сейчас возникли проблемы с игровым временем.
Сегодня, 13:03
Эмиль Смит-Роу / Getty Images
Эмиль Смит-Роу / Getty Images

Ньюкасл планирует приобрести во время январского трансферного окна полузащитника Арсенала Эмиля Смит-Роу, сообщает Sky Sports.

По информации источника, "сороки" рассматривают возможность перехода Смит-Роу этой зимой. Руководители клубов вскоре должны встретиться, чтобы обсудить потенциальную сделку.

Большую часть прошлого сезона 23-летний англичанин провел на скамейке запасных, и его будущее было под вопросом. Минувшим летом на него претендовал Челси, однако до трансфера дело так и не дошло.

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Смит-Роу еще не вернулся в ту форму, в которой был до длительного перерыва из-за травмы. В нынешнем сезоне он провел шесть матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Ранее Эмиль Смит-Роу заявил, что он готов бороться за свое место в стартовом составе Арсенала, несмотря на то, что у него для этого не так много шансов.

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