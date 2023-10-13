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Португалия - Словакия: обзор и результат матча отбора на Евро-2024

Коллектив Роберто Мартинеса должен был забивать больше.
Вчера, 23:48
Getty Images
Getty Images

В рамках отбора на чемпионат Европы 2024 Португалия на своем поле встретилась с Словакией.

Коллектив Роберто Мартинеса создал огромное количество моментов, но победил своего соперника не так уверенно, как хотелось бы.

Уже на 14 минуте у хозяев было два убойных момента. Сперва удар Бруну Фернандеша Мартин Дубравка перевел на угловой, а затем справился с попыткой Рафаэля Леау. Чуть позже Гонсалу Рамуш открыл счет ударом головой.

На 26 минуте еще один шанс был у Фернандеша, а спустя еще 3 минуты Криштиану Роналду удвоил преимущество своей команды с пенальти. До перерыва моменты были у уже упомянутых Рамуша и Роналду, а также у Бернарду Силвы. но никто из них не сумел довести счет до разгромного.

Во второй 45-минутке забивали уже обе команды. Сперва Давид Ханцко сократил отставание Словакии, затем дубль оформил Криштиану Роналду, а потом снова до минимума сократил разрыв между командами Станислав Лоботка.

На большее ни Португалия, ни Словакия не оказались способными.

Статистика матча квалификиации на Евро-2024 Португалия - Словакия

Португалия - Словакия 3:2

Голы: Рамуш, 18, Роналду (пенальти), 28, Роналду, 72 - Ханцко, 69, Лоботка, 80

xG: 7.28 - 0.31
Удары: 25 - 8
Удары в створ: 13 - 3
Владение мячом: 58% - 42%

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евро-2024 словакия португалия

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