Харлан встретилась с Шевченко

Две легенды украинского спорта увиделись друг с другом.

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка 2008 года, Ольга Харлан встретилась с Андреем Шевченко. Об этом спортсменка рассказала в своем Instagram.

Ольга лаконично подписала общее фото с обладателем Золотого Мяча-2004 и бывшим наставником сборной Украины.

"С легендой", - написала девушка в своем Instagram.

Стоит сказать, что подписчики фехтовальщицы отметили, что Шевченко может запостить это фото с такой же подписью.

Напомним, ранее Харлан рассказала, как она смотрела матч Италия - Украина со своим итальянским парнем.

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