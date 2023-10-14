iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Харлан встретилась с Шевченко

Две легенды украинского спорта увиделись друг с другом.
Сегодня, 13:18
Андрей Шевченко и Ольга Харлан / Instagram
Андрей Шевченко и Ольга Харлан / Instagram

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка 2008 года, Ольга Харлан встретилась с Андреем Шевченко. Об этом спортсменка рассказала в своем Instagram.

Ольга лаконично подписала общее фото с обладателем Золотого Мяча-2004 и бывшим наставником сборной Украины.

"С легендой", - написала девушка в своем Instagram.

Стоит сказать, что подписчики фехтовальщицы отметили, что Шевченко может запостить это фото с такой же подписью.

Напомним, ранее Харлан рассказала, как она смотрела матч Италия - Украина со своим итальянским парнем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Шевченко Ольга Харлан

Статьи по теме

"Война продолжается, момент критический": Шевченко обратился к странам "западного мира" "Война продолжается, момент критический": Шевченко обратился к странам "западного мира"
Ракицкий превзошел достижение Шевченко в Лиге чемпионов Ракицкий превзошел достижение Шевченко в Лиге чемпионов
Мудрик стал седьмым украинцем, который забивал в АПЛ Мудрик стал седьмым украинцем, который забивал в АПЛ
Шева - не первый: Топ-10 лучших карт украинцев за всю серию FIFA Шева - не первый: Топ-10 лучших карт украинцев за всю серию FIFA
Помочь журналистам

Видео

Фантастический удар и дубль Мбаппе в обзоре матча Нидерланды - Франция: видео лучших моментов
Фантастический удар и дубль Мбаппе в обзоре матча Нидерланды - Франция: видео лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Костюк, Цуренко, Байндль, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Бокс13:58
"Приятный сюрприз": Экс-чемпиона удивило решение Фьюри согласиться на бой с Усиком
Европа13:50
Судаковым интересуется ряд топ-клубов АПЛ
Европа13:49
Бавария намерена продлить одного из лидеров атаки
Бокс13:22
Непобежденный украинский боксер помогает Нганну готовиться к бою с Фьюри
Европа13:18
Харлан встретилась с Шевченко
Европа13:17
Винисиус: Я не верю в мир без расистов
Бокс12:45
Чисора рассказал, при каком условии бой Усик - Фьюри организуют в запланированные сроки
Формула 112:39
Риккардо примет участие в Гран-при США
Европа12:06
Наполи попробует пригласить титулованного аргентинского специалиста
Евро-202411:50
Украина - Северная Македония: на матче ожидается аншлаг, за исключением части закрытых трибун
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK