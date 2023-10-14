Харлан встретилась с Шевченко
Две легенды украинского спорта увиделись друг с другом.
Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка 2008 года, Ольга Харлан встретилась с Андреем Шевченко. Об этом спортсменка рассказала в своем Instagram.
Ольга лаконично подписала общее фото с обладателем Золотого Мяча-2004 и бывшим наставником сборной Украины.
"С легендой", - написала девушка в своем Instagram.
Стоит сказать, что подписчики фехтовальщицы отметили, что Шевченко может запостить это фото с такой же подписью.
Напомним, ранее Харлан рассказала, как она смотрела матч Италия - Украина со своим итальянским парнем.
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