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"Думал, что лучше бы я ушел": Итальянский форвард рассказал о предложениях из Саудовской Аравии

Чиро Иммобиле мог стать еще одной звездой местного чемпионата.
Сегодня, 15:50
Чиро Иммобиле / Getty Images
Чиро Иммобиле / Getty Images

Форвард сборной Италии и Лацио Чиро Иммобиле рассказал, что у него были предложения из Саудовской Аравии.

Иммобиле заявил, что хотя он и отклонил такой вариант продолжения карьеры, но у него были мысли, что лучше было бы принять новый карьерный вызов.

"Это решение я рассматривал летом, когда поступило несколько предложений, но потом я решил отказаться из-за сборной и Лиги чемпионов.

После такого старта чемпионата у меня возникли вопросы, особенно после критики со стороны некоторых, к счастью, не всех, кто не увидел и не оценил этот жест, а сразу выдвинул счет.

Это меня задевает, действительно заставляет колебаться. И сейчас мое мышление уже не такое, как в июле. В некоторые дни, когда я был в самом низу, я думал, лучше бы я ушел", - цитирует нападающего итальянское издание Il Messaggero.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чиро Иммобиле Саудовская Аравия

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