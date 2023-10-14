Мбаппе придется уволить свою мать, если он захочет перейти в Реал

Правило ФИФА не позволит Файзе Ламари представлять своего сына во время потенциальных переговоров с "бланкос".

Килиану Мбаппе придется уволить собственную мать, чтобы обеспечить переход в мадридский Реал, сообщает Marca.

Нападающего ПСЖ и сборной Франции в настоящее время представляют члены его семьи. Однако эта ситуация может вызвать проблемы, когда дело дойдет до переговоров о потенциальном переезде в Испанию.

По информации источника, для того, чтобы играть на Сантьяго Бернабеу, 24-летнему французу придется разорвать профессиональные связи со своей матерью Файзой Ламари.

Это связано с тем, что новое правило ФИФА гласит, что трансферы и контракты могут обсуждаться только лицензированными агентами.

Ламари не указана на платформе агентов ФИФА и поэтому не может представлять какого-либо игрока на официальной основе.

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Она не сможет получить соответствующие сертификаты до мая 2024 года, и ей грозит штраф, если она продолжит представлять своего сына.

Однако есть пара лазеек, которые можно было бы изучить, поскольку сейчас команды в Германии и Англии имеют возможность не соблюдать данное правило ФИФА.

Это означает, что Мбаппе сможет перейти в клуб Бундеслиги или АПЛ, при этом оставив свою мать в роли агента.

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