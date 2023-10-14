В пятницу, 13 октября, в рамках седьмого тура квалификации Евро-2024 Нидерланды принимали в Амстердаме Францию.

Подопечные Дидье Дешама сумели одержать выездную победу со счетом 2:1 и со стопроцентным показателем набранных очков после шести сыгранных поединков обеспечили себе выход на чемпионат Европы.

Французская сборная вышла вперед уже на седьмой минуте противостояния усилиями Килиана Мбаппе, а во втором тайме нападающий оформил дубль, обыгравшись с Адриеном Рабьо и эффектным ударом из-за пределов штрафной отправив мяч практически в дальнюю девятку. Ближе к концу встречи Нидерландам удалось только сократить отставание.

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Вашему вниманию видео всех голов матча Нидерланды - Франция в отборе Евро-2024:

Нидерланды - Франция 1:2

Голы: Хартман, 83 - Мбаппе, 7, 53

Нидерланды: Вербрюгген - Гертрюйда, ван Дейк, Аке (ван де Вен, 80) - Дюмфрис (Фримпонг, 62), Хартман, де Рон (Виффер, 46), Верман - Рейндерс, Симонс (Бергвейн, 80), Вегорст (Мален, 38).

Франция: Меньян - Клосс (Гюсто, 80), Эрнандес, Конате, Эрнандес - Рабьо, Тчуамени, Гризманн (Фофана, 87) - Коман (Жиру, 71), Мбаппе, Коло-Муани (Тюрам, 80).

Предупреждения: Верман, 29, Дюмфрис, 51

Источник: MEGOGO

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