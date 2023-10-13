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Нидерланды - Франция: результат матча

Французы уже точно едут на Евро.
Вчера, 23:46
Нидерланды - Франция / Getty Images
Нидерланды - Франция / Getty Images

В пятницу, 13 октября, встречались сборные Нидерландов и Франции в рамках отбора к Евро-2024.

Французы взяли инициативу в свои руки и создали быстрый гол. Клосс хорошо отработал на своем фланге и сделал легкуюю подачу в штрафную, которую точно завершил Мбаппе. Следующие 20 минут игра успокоилась, и хозяева наконец нашли, где можно продавить соперника.

Сначала Дюмфрис, затем Симмонс создавали угрозу у ворот Меняьна, но до гола дело не дошло. После этого снова пришлось включать скорости и гостям, и до конца первого тайма команды активно обменивались атаками.

Второй тайм начался снова с быстрого гола французов. Теперь Мбаппе понадобилось восемь минут, чтобы вколотить еще гол после начала игры. В этот раз Нидерланды сразу ответили голом, но судья зафиксировал офсайд. Французам очевидно такое не понравилось, потому "оранжевым" пришлось некоторое время отражать яростные атаки гостей.

На последние 15 минут казалось, что команды будут просто доигрывать, но Нидерланды неожиданно отыграли один мяч стараниями Хартмана. На это Мбаппе ответил ударом в перекладину, и на том игра была завершена.

Статистика матча Нидерланды - Франция отбора на Евро-2024

Нидерланды - Франция 1:2

Голы: Хартман, 83 - Мбаппе, 7, 53

Ожидаемые голы (xG): 0.63 - 0.78
Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 9 - 15
Удары в створ: 3 - 7
Фолы: 14 - 9
Атаки: 83 - 121

Нидерланды: Вербрюгген - Гертрюйда, ван Дейк, Аке (ван де Вен, 80) - Дюмфрис (Фримпонг, 62), Хартман, де Рон (Виффер, 46), Верман - Рейндерс, Симонс (Бергвейн, 80), Вегорст (Мален, 38).

Франция: Меньян - Клосс (Гюсто, 80), Эрнандес, Конате, Эрнандес - Рабьо, Тчуамени, Гризманн (Фофана, 87) - Коман (Жиру, 71), Мбаппе, Коло-Муани (Тюрам, 80).

Предупреждения: Верман, 29, Дюмфрис, 51

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