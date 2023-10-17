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Наставник сборной Англии U-21 - о проигрыше Украине: Сопернику повезло в контратаке

Ли Карсли высказался о прошедшем матче против "желто-голубых".
Сегодня, 11:18
Ли Карсли / Getty Images
Ли Карсли / Getty Images

В рамках отбора на молодежный чемпионат Европы-2025 сборная Украины до 21 года победила Англию со счетом 3:2.

Наставник "трех львов" Ли Карсли прокомментировал поражение своих подопечных. По словам специалиста, его подопечные не останавливали украинских игроков там, где должны были останавливать.

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"Это была классная игра. Обе команды были очень настроены, старались забивать. Украинцы забили очень классный гол в быстром отрыве в конце матча. Это очень классный матч, если говорим об игре молодежных футбольных команд.

Мы пропустили голы, которые не должны были пропускать. Есть ощущение, что мы действительно должны были останавливать игроков Украины там, где их не останавливали. Но глобально я неплохо оцениваю игру своей команды. Просто Украине повезло в контратаке.

Этот сбор вообще было очень тяжелым, серьезные соперники: Сербия, Украина. В принципе, это просто тяжелые два соперника, предыдущий матч не повлиял на результат. Мы и здесь играли неплохо, но в конце пропустили", - сказал Карсли.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина U-21 Англия U-21 Ли Карсли

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