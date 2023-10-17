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Очеретько - о своем шедевре в ворота Англии U-21: Так получилось, что хорошо попал

Хавбек молодежной сборной Украины высказался об игре команды и своем перформансе.
Сегодня, 09:56
Олег Очеретько / Getty Images
Олег Очеретько / Getty Images

Полузащитник молодежной сборной Украины U-21 Олег Очеретько поделился мыслями о победе над сверстниками из Англии со счетом 3:2.

По словам Очеретько, воспоминания об этом триумфе будут прекрасными.

"Приятно выигрывать каждый матч. Не думаю, что с Англией получился фейерверк. Конечно, они хорошо играют в атаке, быстро контролируют мяч. Это пример для нас. Мы несколько потренировались в обороне, но воспоминания будут замечательными".

Также хавбек рассказал о том, как ему удалось оформить свой шедевральный гол в концовке первого тайма.

"Мы тренировали эти стандарты перед игрой. Крутили в ворота и просто подавали. Я увидел, что ребята близко стоят у вратаря, и решил пробить. Так получилось, что хорошо попал", - заявил футболист.

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