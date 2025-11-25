"Надеюсь помочь выиграть еврокубки и чемпионат": Очеретько отреагировал на новый контракт с Шахтером

Полузащитник Шахтера Олег Очеретько прокомментировал продления контракта с клубом.

22-летний футболист рассказал, какие цели ставит перед собой в составе "горняков".

"Для меня это гордость, что могу представлять свой клуб, где я вырос и провел все свое детство. Очень счастлив. Контракт рассчитан на пять лет.

Во время первого подписания было очень эмоционально, ведь сейчас уже стал взрослее. А когда был маленький и мне сказали, что я подписываю контракт с основной командой Шахтера - это было невероятное чувство. Сейчас эйфория есть, но немного меньше.

Надеюсь помочь команде выиграть еврокубки и чемпионат, чтобы Шахтер всегда побеждал. Знаете, были и хорошие моменты, и не очень. Если оценивать все детство и сейчас, то путь был несколько бурный, тернистый.

Какие цели с Шахтером? Достичь высот, чтобы Шахтер всегда выигрывал и радовал болельщиков победами. Личная мечта? Наверное, выиграть Лигу чемпионов - это моя мечта", - приводит слова игрока официальный сайт Шахтера.

Напомним, ранее Шахтер объявил о подписании нового контракта с Очеретько, который рассчитан до конца 2030 года.

