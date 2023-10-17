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Цыганков вернулся к тренировкам с Жироной

Украинец восстановился от травмы, из-за которой не поехал в сборную.
Сегодня, 13:37
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Украинский вингер Виктор Цыганков вернулся к тренировкам за Жирону.

Партнеры украинца по клубу поприветствовали возвращение футболиста. Видео с занятия опубликовала пресс-служба каталонцев в клубе.

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Напомним, Виктор получил травму в матче против Реала. Из-за повреждения двухглавой мышцы бедра правой ноги вингер не поехал в расположение сборной на матчи против Мальты и Северной Македонии.

В этом сезоне на счету исполнителя 1 гол и 1 ассист в 8 матчах за Жирону.

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