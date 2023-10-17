Симеоне может возглавить клуб из Саудовской Аравии

Мадридский Атлетико в ближайшее время может остаться без главного тренера.

Как сообщает издание Sport, Диего Симеоне может возглавить клуб из чемпионата Саудовской Аравии. Представители специалиста обговорили с местными функционера переход.

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Источник отмечает, что это, вероятно, не случится в этом или следующем году, хотя именно в 2024 истекает его контракт с Атлетико.

Симеоне, якобы, продлит контракт с "матрасниками", но в 2025 году уйдет в Саудовскую Аравию. Напомним, что аргентинец возглавляет мадридцев с 2011 года.

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