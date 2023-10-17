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Майнц отстранил игрока за поддержку Палестины

Клуб мгновенно отреагировал на заявления Эль-Гази.
Сегодня, 21:23
Анвар Эль-Гази / mainz05.de
Анвар Эль-Гази / mainz05.de

Немецкий Майнц объявил, что остраняет Анвара Эль-Гази от игр и тренировок.

Такое решение клуб принимал после того, как голландец поддержал в социальных сетях Палестину. Свою речь в ее поддержку игрок закончил фразой, которая считается экстремистской.

В Майнце отрегагировали быстро, отстранив игрока. При этом клуб отметил, что пусть и уважает разные точки зрения, все же он дистацируется от сообщения своего игрока.

"В этом сообщении Эль-Гази высказал позицию по поводу конфликта на Ближнем Востоке, которая является недопустимой для клуба. Отстранению предшествовала обстоятельная беседа между советом директоров и игроком.

В Майнце с уважением относятся к тому, что существуют различные точки зрения на сложный ближневосточный конфликт, который длится уже несколько десятилетий. Однако клуб четко дистанцируется от содержания сообщения, поскольку оно не соответствует ценностям нашего клуба", – сказано на сайте команды.

Ранее Палестину также поддержала дочь Пепа Гвардиолы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: майнц

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