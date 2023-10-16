"Наблюдаем за геноцидом?": дочь Гвардиолы поддержала Палистину, осудив действия Израиля в секторе Газа

Дочь главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы Мария высказался о военном конфликте Палистины и Израиля.

Девушка у себя в Instagram-stories сделала репост сообщения, в котором осуждаются действия Израиля в секторе Газа.

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"Действительно ли это то, что мы сейчас собираемся делать? Просто сидеть сложа руки и наблюдать за геноцидом по телевизору? Потом через десятилетие, когда это будет в учебниках истории, все будут смотреть друг на друга и спрашивать: "Как это произошло?".

Впервые я действительно понимаю, как массовые зверства могли происходить на протяжении истории – снова и снова и снова. Мы никогда не учимся. Каково должно быть количество смертей, прежде чем кто-то наконец выступит против этого безумия и призывает к воздержанию, а не к увеличению оружия? 10 000? 100 000? Миллион? Больше? Сколько смертей палестинцев будет достаточно?

Мы можем выразить наше полное осуждение того, что делает израильское правительство, а также утверждать нашу твердую веру в одинаковую ценность палестинских жизней, не разжигая ненависти к еврейским общинам", - говорится в сообщении, которое перепостила Мария Гвардиола.

Напомним, 7 октября ХАМАС провела атаку на Израиль, в результате чего погибли более 1300 человек. Израиль объявил полную блокаду сектора Газа, а его армия проводит военную операцию с ракетными обстрелами.

Ранее сообщалось, что Бензема в соцсетях выступил с поддержкой Палестины.

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