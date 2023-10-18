Легенда Челси "разорвал" Беллингема и Джо Коула случайной шуткой во время интервью

У Джанфранко Дзолы было хорошее настроение, хотя его сборная и проиграла.

После матча отбора на чемпионат Европы 2024 года, в котором сборная Англии победила Италию и гарантировала себе выход на турнир, полузащитник "трех львов" Джуд Беллинегм пошел давать интервью транслятор матча.

Одним из ведущих студии был легендарный нападающий Челси и сборной Италии Джанфранко Дзола.

Комментируя прекрасные достижения 20-летнего полузащитника в мадридском Реале и национальной команде, Дзола сказал:

"В твоем возрасте я все еще пил молоко матери".

После этой фразы и Беллингем, и соведущий Дзолы бывший игрок Челси и Ливерпуля Джо Коул, а также две женщины-ведущие залились смехом, а сам итальянец безуспешно пытался объяснить, что сказанное было не буквально.

Отметим, что Украина в своем последнем матчи отбора против Италии будет сможет выйти на турнир, если одержит победу.

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