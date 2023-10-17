Англия - Италия: видео голов
ISPORT.UA представляет все голы поединка матча отбора на Евро-2024.
Во вторник, 17 октября, проходит поединок между сборными Англии и Италии в рамках отбора на Евро-2024.
Уже на 15-й минуте Джанлука Скамакка свободно расстрелял ворота англичан в упор после подачи Ди Лоренцо.
А чуть более чем через 10 минут все тот же Ди Лоренцо сфолил в собственной штрафной. Арбитру понадобилось некоторе время, чтобы принять решение, - пенальти. Харри Кейн без шансов оформил 11-метровый.
И лишь на 57-й минуте Англия впервые вышла вперед в этом матче. Второй гол "трех львов" - абсолютная заслуга Маркуса Рэшфорда.
Видео голов матча Англия - Италия:
Джанлука Скамакка, 15
Харри Кейн (пенальти), 32
Маркус Рэшфорд, 57
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