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Англия - Италия: видео голов

ISPORT.UA представляет все голы поединка матча отбора на Евро-2024.
Вчера, 22:19
Англия - Италия / Getty Images
Англия - Италия / Getty Images

Во вторник, 17 октября, проходит поединок между сборными Англии и Италии в рамках отбора на Евро-2024.

Уже на 15-й минуте Джанлука Скамакка свободно расстрелял ворота англичан в упор после подачи Ди Лоренцо.

А чуть более чем через 10 минут все тот же Ди Лоренцо сфолил в собственной штрафной. Арбитру понадобилось некоторе время, чтобы принять решение, - пенальти. Харри Кейн без шансов оформил 11-метровый.

И лишь на 57-й минуте Англия впервые вышла вперед в этом матче. Второй гол "трех львов" - абсолютная заслуга Маркуса Рэшфорда.

Видео голов матча Англия - Италия:

Джанлука Скамакка, 15

Харри Кейн (пенальти), 32

Маркус Рэшфорд, 57

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