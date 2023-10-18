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Сын погибшего экс-вингера сборной Испании подписал профессиональный контракт с Реалом

Хосе Луис Рейес связал свое будущее со "сливочными".
Сегодня, 22:19
Хосе Луис Рейес / instagram.com
Хосе Луис Рейес / instagram.com

Сын экс-вингера сборной Испании Хосе Антонио Рейеса Хосе Луис Рейес подписал первый контракт с Реалом.

16-летний футболист рассказал об этом в своем Instagram. Нападающий поблагодарил клуб за доверие, а семью за поддержку

"Для меня это очень особенный момент. Я подписал свой первый профессиональный контракт с Реалом и хочу поблагодарить клуб за доверие, а мою семью - за ежедневную поддержку.

Я буду продолжать работать и делать все возможное, чтобы достичь как можно больших успехов", - написал Рейес-младший в своем посте

Отметим, что Хосе Луис стал игроком академии "сливочных" в 2019 году, вскоре после того, как его отец погиб в ДТП. 

Также стоит сказать, что Хосе Антонио выступал за Реал в сезоне-2006/07 на правах аренды и сыграл в 23 матчах за сборную Испании.

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