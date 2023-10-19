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УЕФА решил не переигрывать отмененный матч Бельгия - Швеция

Результатом матча стала ничья.
Сегодня, 15:52
Бельгия - Швеция / Getty Images
Бельгия - Швеция / Getty Images

УЕФА объявила, что матч Бельгия - Швеция не будет ни переигран, ни отменен.

Напомним, что поединок квалификации Евро-2024 Бельгия - Швеция был отменен из-за теракта, в результате которого погибло двое людей.

Сборная Швеции решила не выходить на второй тайм, а соперник поддержал это решение. На момент завершения поединка счет был ничейным 1:1.

УЕФА объявил, что результат матча будет окончательным, и обе команды получат по одному очку. Дисквалификации будут считаться отбытыми, а желтые карточки останутся в силе.

"И Королевская футбольная ассоциация Бельгии, и Шведская футбольная ассоциация, учитывая обстоятельства, прямо выразили желание не доигрывать матч и считать результат окончательным. Результат этого матча не повлияет на ситуацию в группе F, поскольку Бельгия уже математически квалифицировалась на финальный турнир, а Швеция математически выбыла", – говорится в сообщении УЕФА.

Ранее, напомним, сообщалось, что Эвертону могут грозить серьезные санкции.

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