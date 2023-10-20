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Роналду-младший тренируется командой Ан-Насра U15

Сын легенды футбола пошел на повышение.
Сегодня, 14:21
Роналду с сыном / Twitter
Роналду с сыном / Twitter

Сын форварда Ан-Насра Криштиану Роналду будет тренироваться в командой U15. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Криштиану Роналду-младший недавно поступил в академию саудовского клуба и был зачислен в команду U13.

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Вскоре Ан-Наср решил перевести юного футболиста в более взрослую команду. Занятия со старшими игрока начнутся уже на этой неделе.

Отметим, сын форварда сборной Португалии будет выступать седьмым номером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду ан-наср

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