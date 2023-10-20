Друг детства Роналду рассказал, как они с Криштиану по ночам ели испорченные бургеры из Макдональдса

Фабио Пайм, друг форварда Ан-Насра Криштиану Роналду, рассказал о непростом детстве футболиста.

"Когда мы играли в Спортинге, то жили в академии. По ночам мы обычно ходили в Макдоналдс за бургерами, которые нельзя было продавать. Мы ходили туда каждый вечер. В Спортинге знали об этом. Тогда было не так, как сейчас. Нам разрешали выходить на улицу.

Когда я впервые встретил Криштиану, мне было восемь лет, я был новичком в Спортинге, и мы отправились на турнир на Мадейру. Мы хорошо проводили время вместе".

Читай также: Роналду получил сладкий подарок в Ан-Насре в честь бомбардирских достижений

"Футбол в то время не был для нас таким серьезным, но я помню, что Роналду всегда был трудолюбив, по-настоящему предан своему делу и хотел быть лучшим. Он всегда был таким, расстраивался, когда проигрывал. Его старания привели его туда, где он находится сейчас. Даже сегодня, когда ему не обязательно играть, он хочет быть лучшим.

Он выиграл все, что мог, больше ничего не осталось. Но это результат тех усилий, которые мы прилагали, когда были детьми. Даже он сам не знал, что окажется там, где он сейчас. Я верил, что он чего-то добьется в футболе, станет хорошим игроком, но не в то, что он выйдет на такой уровень", – сказал Пайм в интервью The Sun.

Напомним, в августе 2001 года Роналду подписал свой первый профессиональный контракт, став полноценным игроком Спортинга.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!