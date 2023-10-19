Роналду получил сладкий подарок в Ан-Насре в честь бомбардирских достижений

Нападающего Ан-Насра Криштиану Роналду ждал приятный сюрприз после возвращения в расположение клуба из сборной Португалии.

В саудовском клубе решили отметить последние бомбардирские достижения звездного футболиста, и его партнеры по команде перед тренировкой вручили ему подарок в виде торта со знаковыми для него числами.

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На лакомстве были указаны последние успехи нападающего - 40 забитых мячей за 2023 год и 127 голов за сборную Португалии.

Отметим, что на данный момент Роналду является лучшим бомбардиром в истории сборных, опережая на 18 забитых мячей иранца Али Даеи и на 21 - аргентинца Лионеля Месси.

Ранее сообщалось, что сын Роналду подписал контракт с Ан-Насром.

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