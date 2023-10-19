Сын Роналду подписал контракт с Ан-Насром

Сын нападающего Ан-Насра Криштиану Роналду подписал контракт с академией клуба из Саудовской Аравии.

Роналду-младший будет представлять команду U-13 и уже в ближайшие дни приступит к тренировкам.

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В своей новой команде 13-летний мальчик будет выступать под седьмым номером, как и его отец, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Роналду-старший присоединился к Ан-Насру зимой этого года. В составе саудовской команды португальский нападающий провел во всех турнирах 30 матчей, в которых забил 25 голов и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Роналду установил очередное уникальное достижение.

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