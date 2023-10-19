iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Сын Роналду подписал контракт с Ан-Насром

Роналду-младший будет выступать за команду U-13.
Сегодня, 20:58
Криштиану Роналду с сыном / Getty Images
Криштиану Роналду с сыном / Getty Images

Сын нападающего Ан-Насра Криштиану Роналду подписал контракт с академией клуба из Саудовской Аравии.

Роналду-младший будет представлять команду U-13 и уже в ближайшие дни приступит к тренировкам.

Читай также: Директор Ан-Насра - о подписании Роналду: Это было мощное землетрясение

В своей новой команде 13-летний мальчик будет выступать под седьмым номером, как и его отец, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Роналду-старший присоединился к Ан-Насру зимой этого года. В составе саудовской команды португальский нападающий провел во всех турнирах 30 матчей, в которых забил 25 голов и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Роналду установил очередное уникальное достижение.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду криштиану роналду-младший ан-наср

Статьи по теме

Роналду получил сладкий подарок в Ан-Насре в честь бомбардирских достижений Роналду получил сладкий подарок в Ан-Насре в честь бомбардирских достижений
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024 Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
"Первое место гарантировано": Роналду оценил разгром Боснии и Герцеговины "Первое место гарантировано": Роналду оценил разгром Боснии и Герцеговины
"Договорились еще в августе": Президент Наполи высказался о будущем главной звезды команды "Договорились еще в августе": Президент Наполи высказался о будущем главной звезды команды
Помочь журналистам

Видео

Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина
Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вошла в топ-40, Стародубцева поднялась на 27 мест
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович продолжает лидировать
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа23:28
"Договорились еще в августе": Президент Наполи высказался о будущем главной звезды команды
Теннис22:54
Цуренко вышла в четвертьфинал турнира в Тунисе
Бокс22:35
"Ищем другие варианты": Тренер Уайлдера сделал важное заявление о бое с Джошуа
Другие страны21:58
Роналду получил сладкий подарок в Ан-Насре в честь бомбардирских достижений
Украина21:25
УХЛ: Киев Кэпиталс неожиданно разгромил Кременчук
Теннис21:15
Завацкая проиграла во втором раунде турнира в Тунисе
Другие21:00
PUMA УКРАИНА провела SEASONS CAMP в Карпатах
Другие страны20:58
Сын Роналду подписал контракт с Ан-Насром
Бокс20:29
Джошуа признался, что позитивного вынес из поражений от Усика
Украина19:54
Суперлига: Днепр оформил шестую победу, разгромив Старый Луцк
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK