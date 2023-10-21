Майнц - Бавария 1:3 обзор матча и результат игры 21.10.2023

Мюнхенцы хоть и победили, но все еще не возглавляют турнирную таблицу.

В субботу 21 октября в рамках восьмого тура чемпионата Германии Майнц принимал Баварию. Матч завершился победой гостей со счетом три один.

В первом тайме хоть команды обменялись забитыми мечами, но преимущество все же было у мюнхенцев. Они дважды поразили в ворота соперника, в то время как хозяева лишь единожды поразили их ворота.

Во втором тайме уже не было такого обилия голов, однако Леон Горетцка все же отличился. Немец поставил точку в данной встрече.

Таким образом, после восьми туров Бавария находится на третьей строчке турнирной таблицы, отставая от лидирующего Байера на два очка.

Статистика матча Майнц - Бавария 8-го тура чемпионата Германии

Майнц - Бавария 1:3

Голы: Каси, 43 - Коман, 11, Кейн, 16, Горетцка, 59

Ожидаемые голы (xG): 1.09 - 1.37

Владение мячом: 41% - 59%

Удары: 14 - 12

Удары в створ: 3 - 5

Угловые: 2 - 7

Фолы: 12 - 10

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