Майнц - Бавария 1:3 обзор матча и результат игры 21.10.2023
В субботу 21 октября в рамках восьмого тура чемпионата Германии Майнц принимал Баварию. Матч завершился победой гостей со счетом три один.
В первом тайме хоть команды обменялись забитыми мечами, но преимущество все же было у мюнхенцев. Они дважды поразили в ворота соперника, в то время как хозяева лишь единожды поразили их ворота.
Во втором тайме уже не было такого обилия голов, однако Леон Горетцка все же отличился. Немец поставил точку в данной встрече.
Таким образом, после восьми туров Бавария находится на третьей строчке турнирной таблицы, отставая от лидирующего Байера на два очка.
Статистика матча Майнц - Бавария 8-го тура чемпионата Германии
Майнц - Бавария 1:3
Голы: Каси, 43 - Коман, 11, Кейн, 16, Горетцка, 59
Ожидаемые голы (xG): 1.09 - 1.37
Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 14 - 12
Удары в створ: 3 - 5
Угловые: 2 - 7
Фолы: 12 - 10
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