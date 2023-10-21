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Гвардиола оценил матч против Брайтона

Испанец объективно высказался об игре.
Сегодня, 22:18
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал победу над Брайтоном (2:1).

"Уровень Брайтона невероятен, нам пришлось потерпеть. Доку провел исключительный матч и помог нам. Он ловко разбирается в различных ситуациях.

55-60 минут мы играли очень, очень хорошо, имели все больше и больше шансов забить. А в концовке мы страстно защищались".

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"Мы принимаем красную карточку Аканджи. Мы знаем, что произошло, и принимаем это", – сказал испанец в интервью BBC Sport.

Напомним, после девяти туров Манчестер Сити возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 21 балл.

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