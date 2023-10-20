Гвардиола - о Де Дзерби: Я восхищаюсь им

В рамках 9 тура чемпионата Англии Ман Сити сыграет с Брайтоном Роберто де Дзерби.

Испанский специалист Пеп Гвардиола высказался о своем итальянском коллеге. Рулевой "горожан" заявил, что восхищается экс-тренером Шахтера.

"Что мне нравится в Роберто де Зерби? Он красивый парень, я не знаю. Я восхищаюсь им за то, что ему не важно, в какой команде он играет, он доказывает, что не обязательно быть в топ-клубе с топ-выдающимися игроками, чтобы заставить свою команду играть так, как ты хочешь, он приехал из такой страны, как Италия, как и то, как он играл в Италии, он играет немного контркультурно, и ему не важно, что произошло, он играл в Сассуоло, и команда, возможно, не считалась топ-клубом, но это не имело значения, Сан-Сиро, Турин, Наполи, он играет так же. Он был в Шахтере, а Шахтер должен побеждать. В Брайтоне он делает то же самое. .

Я являюсь зрителем в основном как менеджер, и мне нравится наблюдать за игрой его команды, поэтому я учусь, мне это нравится, и все, что он делает, имеет смысл, и неудивительно, что его команда имеет успех, потому что он играет достойно, даже когда они проигрывают Астон Вилле 6:1, он играет в своем собственном стиле", - заявил Пеп.

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