Израильские футболисты Антальяспора отказались играть из-за акций в поддержку Палестины

Сагив Ехезкель и Рамзи Сафури, играющие за Антальяспор, отказались выходить на следующий матч турецкой Суперлиги.

Оба футболиста имеют израильское гражданство, а следующий матч чемпионата против Газиантепа начнется с минуты молчания в память о жителях Палестины.

Футболисты сказали руководству клуба, что не могут даже находится на стадионе, где пройдет такая акция. Их позицию выслушали и приняли.

"Тяжелые новости из нашей страны превратили то, что для нас является рутиной, – игру в футбол, – в почти невыполнимую задачу. Команда уважает нашу просьбу и оказывает нам полную поддержку, и за это мы благодарим ее.

Кроме того, до нашего сведения было доведено, что в завтрашней игре состоится церемония, целью которой является осуждение Государства Израиль, и как люди, гордящиеся своей ролью футболистов сборной, мы не намерены принимать в ней участие и даже находиться на стадионе. Мы ясно дали это понять руководителям клуба, и они уважают наше решение.

Отношение к нам здесь очень теплое, и мы будем среди тех, кто будет строить новые мосты в грядущие хорошие дни. Наши сердца и мысли с нашими братьями и сестрами в Израиле", – цитирует совместное заявление игроков Sport5.

Ранее, напомним, в Испании вновь разгорелся очередной расистский скандал.

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