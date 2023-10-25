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Экс-игрок Ливерпуля подрался с тренером

Так Мамаду Сако отреагировал на грубый ответ специалиста.
25 октября, 16:16
Мамаду Сако / Getty Images
Мамаду Сако / Getty Images

Мамаду Сако подрался с тренером, пишет GFFN.

Французский защитник сейчас выступает за Монпелье, а ситуация произошла на одной из тренировок.

Сако не понравилось, что главный тренер Мишель Тер-Закарян не зафиксировал фол на нем, о чем и сказал наставнику.

Тот в ответ заявил, что не Сако решать, как вести тренировку, а также по информации некоторых изданий, назвал защитника плаксой.

Грубый ответ тренера вывел Мамаду из себя, и тот набросился на специалиста. Он повалил его на землю и несколько раз ударил прежде, чем их успели разнять.

Отметим, что в текущем сезоне 33-летний защитник провел на поле лишь шесть минут.

Ранее также сообщалось, что Ньюкасл может подать в суд на Милан.

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