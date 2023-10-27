Малиновский попал в стартовый состав Дженоа

У хавбека все еще нет результативных действий.

Руслан Малиновский начнет с первых минут матч против Салернитаны.

Украинский хавбек попал в стартовый состав Дженоа, для Руслана это будет восьмой матч за итальянский клуб.

В этом сезоне Малиновский провел 362 минуты на поле, однако все еще не отметился результативными действиями.

Матч Дженоа - Салернитана начнется в 21:45 по киевскому времени.

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