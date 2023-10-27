Малиновский попал в стартовый состав Дженоа
У хавбека все еще нет результативных действий.
Руслан Малиновский начнет с первых минут матч против Салернитаны.
Украинский хавбек попал в стартовый состав Дженоа, для Руслана это будет восьмой матч за итальянский клуб.
⤵️ STARTING XI #GenoaSalernitana 🔴🔵 pic.twitter.com/akyBdNaD77— Genoa CFC (@GenoaCFC) October 27, 2023
В этом сезоне Малиновский провел 362 минуты на поле, однако все еще не отметился результативными действиями.
Матч Дженоа - Салернитана начнется в 21:45 по киевскому времени.
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