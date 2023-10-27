Дженоа - Салернитана: результат матча

В пятницу, 27 октября, встречались Дженоа и Салернитана. Руслан Малиновский начал поединок с первых минут.

За первые 20 минут "грифоны" должны были забивать трижды, но выручали створ ворот и Гильермо Очоа. Салернитана за полчаса смогла ответить лишь одним моментом.

На 35-й минуте Руслан Малиновский отдал классный пас Гудмундссону, который и открыл счет. До конца первого тайма Дженоа вновь упустила отличный момент, и команды ушли на перерыв с минимальным счетом.

А вот второй тайм оказался скуден на моменты, команды играли менее раскованно и почти не создавали моментов. Руслан покинул поле на 59 минуте. И по итогу матч так и закончился минимальным преимуществом команды украинца.

Статистика матча чемпионата Италии Дженоа - Салернитана

Дженоа - Салернитана 1:0

Голы: Гудмудссон, 35

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 8 - 7

Удары в створ: 4 - 2

Угловые: 7 - 0

Атаки: 95 - 116

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