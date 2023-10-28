Борнмут - Бернли: обзор и результат матча чемпионата Англии 28.10.2023

"Вишни" добыли тяжелый триумф в матче с аутсайдером.

В рамках чемпионата Англии Борнмут сыграл с Бернли.

Коллектив Андони Ираолы неуверенно начал поединок, пропуств уже на 11 минуте от Чарли Тейлора.

Довольно рано подопечные испанца смогли перехватить инициативу благодаря голу Антуана Семеньо, но на этом команды ограничились в первом тайме.

Во второй 45-минутке "вишни" хотели претендовать на 11-метровый, но судья посчитал, что все было в пределах правил, однако, хозяевам это не помешало выйти вперед немного позже.

На 70 минуте Филипп Биллинг отметился прекрасным ударом с дальней дистанции, что помогло его команде добыть победу.

На 89 минуте Бернли мог сравнять счет, но Джей Родригес забил из офсайда, что подтвердил просмотр VAR и гол англичанина был отменен.

Статистика матча чемпионата Англии Борнмут - Бернли

Борнмут - Бернли 2:1

Голы: Семеньо, 22, Биллинг, 70 - Тейлор, 11

xG: 1.21 - 0.31

Удары: 13 - 4

Удары в створ: 6 - 2

Владение мячом: 47% - 53%

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