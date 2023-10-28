Легендарный хавбек Баварии установил новый клубный рекорд

Томас Мюллер стал первым в истории игроком "красных", который забил в 15 сезонах подряд.

В рамках 9 тура чемпионата Германии Бавария уничтожила Дармштадт в матче с тремя удалениями.

Один из голов на свой счет записал Томас Мюллер. Для хавбека это первый гол в текущем сезоне Бундеслиги.

Таким образом, Томас забивал, как минимум, в 15 сезонах чемпионата Германии. Игрок обогнал по этому показателю Мехмета Шолля и своего однофамильца Герда Мюллера, став по этому показателю единоличным лидером среди игроков Баварии.

Ранее сообщалось, что Мюллер может покинуть Баварию после этого сезона, а возможно и завершить карьеру.

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