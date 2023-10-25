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Две легенды Баварии могут покинуть клуб

Контракты Мануэля Нойера и Томаса Мюллера истекают по окончанию этого сезона.
25 октября, 18:27
Мануэль Нойер и Томас Мюллер / Getty Images
Мануэль Нойер и Томас Мюллер / Getty Images

Мюнхенская Бавария может избавиться от двух футболистов, которые внесли огромный вклад в успехи клуба. Речь идет о Томасе Мюллере и Мануэле Нойере.

Как сообщает издание Bild, Мюллер и Нойер могут уйти из команды по завершению сезона-2023/24 после того, как у них закончится срок контракта.

В случае с Мануэлем, руководство клуба хочет оценить, как вратарь будет играть после своего длительного отсутствия из-за травмы. Томас теряет место в старте в связи с ставкой на Джамала Мусиалу и может завершить профессиональную карьеру после домашнего чемпионата Европы 2024.

Хавбек "красных" провел 9 матчей в текущем сезоне, отдав 3 ассиста, а голкипер еще не успел дебютировать в нынешней кампании.

Напомним, ранее Баварии удалось не допустить разжигание конфликта в раздевалке на фоне палестино-израильской войны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Томас Мюллер Мануэль Нойер

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