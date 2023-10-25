Президент Баварии организовал трехсторонню встречу с Мазрауи и Перецом
Возможный конфликт удалось подавить в зародыше.
Президент Баварии Герберт Хайнер организовал встечу между Нуссаиролм Мазрауи и Даниэлем Перецом, пишет Bayern & Germany.
Напомним, ранее Мазрауи в социальных сетях поддержал Палестину, однако после беседы клуб решил не отстранять игрока.
Даниэль Перец же - гражданин Израиля, встреча была нужна для того, чтобы в раздевалке на начался конфликт. Однако все прошло гораздо лучше.
Перец и Мазрауи пообщались, при чем защитник заверил, что не питает никакой неависти к Израилю, он просто против терроризма в любой форме.
Ранее также сообщалось, что Ньюкасл может подать в суд на Милан.
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