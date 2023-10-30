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ФИФА отстранила экс-главу RFEF на три года

Рубиалес еще может подать апелляцию.
Сегодня, 13:49
Луис Рубиалес / Getty Images
Луис Рубиалес / Getty Images

ФИФА отстранила бывшего главу RFEF Луиса Рубиалеса на три года.

В течение этого срока функционер не имеет права заниматься любой футбольной деятельностью.

Такая мера наказания стала реакцией на скандал с поцелуей футболистки сборной Испании Дженни Эрмосо.

Рубиалес уже получил уведомление о своем отстранении, теперь у него есть 10 дней, чтобы запросить объяснения, также он имеет право на апелляцию.

Ранее также сообщалось, что Формула-1 выдала пожизненный бан фанату, который начал драку на трибунах.

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