ФИФА отстранила экс-главу RFEF на три года
Рубиалес еще может подать апелляцию.
ФИФА отстранила бывшего главу RFEF Луиса Рубиалеса на три года.
В течение этого срока функционер не имеет права заниматься любой футбольной деятельностью.
Такая мера наказания стала реакцией на скандал с поцелуей футболистки сборной Испании Дженни Эрмосо.
Рубиалес уже получил уведомление о своем отстранении, теперь у него есть 10 дней, чтобы запросить объяснения, также он имеет право на апелляцию.
Ранее также сообщалось, что Формула-1 выдала пожизненный бан фанату, который начал драку на трибунах.
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